Brexit: May, accordo commercio si può chiudere prima di uscita

Un accordo commerciale fra Gran Bretagna e Ue può essere negoziato prima dell'addio di Londra al 'blocco dei 28'. Ne è convinta la premier britannica Theresa May.

Lo ha affermato in modo piuttosto "sprezzante", come sottolineano i media del Regno Unito, nel corso di una audizione al Liaison Committee, una commissione dei Comuni. Il primo ministro ha dovuto però ammettere che non potrà essere firmato prima della Brexit, e quindi del 29 marzo 2019.

Secondo May, il processo di negoziato sui termini commerciali, che per molti, anche a Bruxelles, potrebbe essere più lungo di quanto spera Londra, sarebbe facilitato dal fatto che la Gran Bretagna è già membro dell'Ue e questo offre una base con cui avviare le trattative.

Intanto la leader Tory riconosce che il periodo di transizione post-Brexit, come affermato oggi dal capo negoziatore Ue Michel Barnier, sarà chiuso in modo anticipato al dicembre 2020, per le esigenze europee legate al bilancio 2014-2020, ma la premier sottolinea che anche questo sarà oggetto di trattative.