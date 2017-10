Brexit: May, ottimista su negoziato ma ancora strada

La premier britannica Theresa May si dice "ottimista" per il raggiungimento di "un buon accordo" sulla Brexit "e anche gli altri leader credono che sia raggiungibile", anche se "c'è ancora strada da fare".

Rispondendo a una domanda in conferenza stampa al vertice europeo, May ha anche sottolineato che sarebbe "irresponsabile non guardare all'eventualità di cosa succederebbe senza un accordo", ribadendo tuttavia il suo ottimismo.

May ha spiegato che i due team negoziali sono "a distanza di contatto" sui temi sul tavolo, in primis il nodo dei diritti dei cittadini: "Condividiamo lo stesso obiettivo di tutelarli", ha detto. Sull'Irlanda del Nord "l'accordo di Belfast dev'essere al cuore del nostro approccio" e "non ci dovranno essere barriere fisiche alla frontiera".

Sul tema della compensazione finanziaria, ha infine ribadito la volontà britannica di ottemperare ai suoi obblighi, ma ancora senza fornire cifre. "Lavoriamo punto per punto", ha sottolineato.

Quanto al via libera dei 27 ai preparativi interni all'Ue sulla seconda fase negoziale sul futuro delle relazioni post-Brexit, "l'Ue considererà la sua risposta al mio discorso di Firenze - ha detto May - nei termini di quale visione hanno per la nostra relazione futura e sono ottimista che sarà buona perché andrà a beneficio sia dei britannici sia del resto dell'Unione".