Brexit: Merkel, fatti progressi ma serve ancora tempo

Così la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo che la premier britannica Theresa May ha presentato la sua valutazione della situazione alla cena del vertice Ue.

"Ci vorrà il tempo necessario", ha sottolineato Merkel, "un processo che prende più tempo del previsto non vuol dire che non arriverà alla fine, stiamo lavorando duramente per raggiungere questo scopo", solo che "è difficile dire già a ottobre 2017 quale sarà il risultato per marzo 2019, è un processo passo per passo".