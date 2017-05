Brexit: sondaggio, due terzi degli elettori sono favorevoli

È quanto emerge dal sondaggio condotto da YouGov per il Daily Telegraph, giornale filo conservatore vicino al governo di Theresa May, che rivelerebbe come la stragrande maggioranza dei cittadini si dica ora convinta o per lo meno rassegnata all'uscita del Paese dall'Ue dopo il referendum del 23 giugno 2016, dove invece i favorevoli al divorzio da Bruxelles erano stati il 52% e i contrari il 48%.

Il risultato del sondaggio rappresenta un nuovo fattore di consenso per l'esecutivo proprio sullo sfondo della campagna elettorale in vista del voto dell'8 giugno.