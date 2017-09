Brexit: Times evoca accordo segreto GB-Ue su conto da 50 mld

Un accordo segreto sarebbe all'orizzonte fra il governo della premier britannica Theresa May e Bruxelles per chiudere la pratica del conto di divorzio della Gran Bretagna dall'Ue, a dispetto dell'apparente muro contro muro delle ultime dichiarazioni ufficiali.

A sostenerlo, in assenza per ora di riscontri, è il Sunday Times, stando al quale la cifra di compromesso che Londra sarebbe alla fin fine disponibile ad accettare è indicata in alcuni memo in 50 miliardi di sterline (62,5 miliardi di franchi al cambio attuale), ma l'annuncio non verrà dato prima della Conferenza annuale del Partito conservatore della premier: appuntamento congressuale fissato per ottobre.

Lo stesso giornale osserva del resto come il sospetto di manovre sotterranee rischi di aggravare la caduta libera di popolarità della leader Tory e di moltiplicare i malumori contro di lei in seno al suo medesimo partito.