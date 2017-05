British Airways ai passeggeri, non venite in aeroporto

La British Airways ha chiesto stamane ai passeggeri cui è stato cancellato il volo di non recarsi all'aeroporto, a meno che non siano stati dirottati su altri aerei.

L'appello fa seguito al guasto elettrico che ha mandato ieri in tilt i computer costringendo la compagnia aerea britannica a cancellare tutti i voli in partenza dagli scali di Heathrow e Gatwick di Londra. Altri annullamenti di voli sono previsti anche oggi.

La British Airways si augura di poter "tornare alla normalità" ancora stamane allo scalo di Gatwick e di "riprendere la maggior parte dei voli" a quello di Heathrow dopo i seri problemi registrati al sistema informatico che gestisce gli scali.

I computer in tilt - provocato da un guasto elettrico e non da un attacco di hacker, ha precisato la British Airways - hanno causato forti disagi alle migliaia di passeggeri in attesa di partire da Londra. E molti hanno criticato la compagnia per la mancanza di informazioni.

La British Airways si è affrettata a scusarsi con i passeggeri assicurando una serie di rimborsi. La stessa compagnia invita le persone in partenza di controllare lo stato del proprio volo sul sito www.ba.com prima di recarsi in aeroporto.