Bufera su Miss America dopo mail sessiste, sospeso il manager

Nelle e-mail, l'amministratore delegato usa frasi denigratorie in riferimento alle ex partecipanti al concorso anche per commentarne il peso. In una di queste, viene usato un termine volgare per definire le parti intime femminili, in un'altra viene augurata la morte di una delle concorrenti e un'altra ancora specula su quanti partner una delle miss si è portata a letto. Le e-mail prendono di mira in particolare Mallory Hagan, che ha vinto Miss America nel 2013.

In un comunicato, l'organizzazione del concorso spiega di aver votato per sospendere Haskell in attesa di condurre "un'accurata inchiesta sulle presunte dichiarazioni inappropriate delle e-mail e il modo in cui sono state ottenute". Dopo la pubblicazione delle dichiarazioni, una petizione avviata dall'ex reginetta del North Carolina, Vaden Barth, ha raccolto 49 firme delle colleghe per chiedere le dimissioni di Haskell.

"Siamo profondamente dispiaciute nell'apprendere le parole disgustose ed eclatanti usate dai dirigenti di Miss America", si legge nella petizione. "Chiediamo le loro dimissioni immediate". Haskell si è difeso sostenendo che le accuse erano "false". "Il materiale si basa su e-mail private rubate tre anni fa da ex impiegati. La storia non è vera e ferisce me, la mia famiglia e l'organizzazione no-profit di questo concorso", ha dichiarato il top manager.