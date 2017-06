Calca Torino: 50 feriti ancora ricoverati, 4 gravi

Sono ancora una cinquantina, quattro dei quali in gravi condizioni, i pazienti ricoverati negli ospedali di Torino per le ferite riportate ieri sera nella calca di piazza San Carlo.

Ma nelle prossime ore altre persone dovrebbero essere dimesse e il numero, quindi, è destinato a diminuire ancora. Lo si apprende da fonti sanitarie.

I più gravi sono Kelvin, il bambino di 7 anni di origini cinesi ricoverato in Rianimazione al Regina Margherita di Torino, e due donne di 26 e 64 anni intubate alle Molinette. Gravi anche le condizioni di una 38enne ricoverata al San Giovanni Bosco in prognosi riservata dopo essere andata in arresto cardiaco probabilmente per schiacciamento.

Al San Giovanni Bosco è ricoverato anche un 66enne con trauma toracico ed ematoma contusivo frontale.

Meno gravi, invece, tutti gli altri.