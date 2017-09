California fa causa a Trump su muro, viola Costituzione

Secondo Becerra, infatti, il muro viola la Costituzione oltre che alcune norme ambientali dello Stato e fa affidamento su uno statuto federale che non autorizza la realizzazione di tale progetto.

"Ancora una volta l'amministrazione Trump - ha detto il ministro - ha ignorato le leggi per resuscitare un argomento da campagna elettorale e costruire un muro sul nostro confine meridionale. Il presidente deve ancora fare il passaggio da candidato Trump a leader di una nazione che si basa sul rispetto delle leggi. Questo è pericoloso".

La decisione di far causa alla Casa Bianca cade in un momento in cui il magnate sta lavorando con il Congresso per cercare di assicurarsi i fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico.