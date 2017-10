Camion contro folla in Canada, 5 feriti, "è terrorismo"

Lo riferisce la Cnn. La polizia canadese considera l'azione "un atto di terrorismo".

A bordo del camion utilizzato da un trentenne per investire la folla a Edmonton, in Canada, è stata trovata una bandiera dell'Isis, riferisce il capo della polizia della città, Rod Knech. "Crediamo che abbia agito da solo", ha aggiunto il responsabile, senza tuttavia escludere la possibilità che altre persone siano coinvolte.

Secondo le ricostruzioni della polizia, l'attacco terroristico si sarebbe svolto in due momenti: il primo ha riguardato l'accoltellamento di un agente di polizia fuori da uno stadio di football (il poliziotto è in ospedale e non sembra essere in condizioni critiche). Poi su un camion noleggiato si e' gettato sulla folla ferendo quattro persone.

''Riteniamo questi due incidenti collegati ed è stato deciso di indagarli come atto di terrorismo'' spiega la polizia di Edmonton che sta lavorando con le altre agenzie per la sicurezza canadesi.