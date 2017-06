Caos British Airways, compagnia rimborserà i passeggeri

Il giornale ricorda che soltanto ieri la compagnia di bandiera britannica aveva invitato i passeggeri a chiedere il rimborso presentando una domanda alla rispettiva assicurazione.

Oggi, dopo le polemiche delle associazioni dei consumatori, il passo indietro di BA e la decisione di elargire una somma fino a 525 sterline (circa 600 euro) come previsto dai regolamenti europei.

Non solo, la storica compagnia si è impegnata a pagare per le notti che i passeggeri hanno dovuto trascorrere in hotel, pasti inclusi. In totale, oltre all'enorme danno di immagine, l'incidente potrebbe costare alla British fino a 100 milioni di dollari.