Casse malattia: ancora critiche a progetto sconti franchigie

La graduazione degli sconti per le franchigie opzionali nell'assicurazione malattia, prevista dal Consiglio federale, non convince la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Nazionale, che intende contrastarla con una mozione commissionale.

A fine giugno il governo aveva deciso in linea di massima di graduare gli sconti dei premi concessi per le franchigie opzionali in funzione del loro importo.

Attualmente per tutte le franchigie opzionali è applicato uno sconto massimo del 70% del rischio supplementare assunto. In futuro, i ribassi per adulti dovranno situarsi tra l'80% (franchigia di 500 franchi) e il 50% (franchigia di 2500 franchi).

Con il nuovo modello, chi avrà una franchigia opzionale di 2500 franchi potrà beneficiare di uno sconto massimo di 1100 franchi, invece degli attuali 1540. In crescita di 20 franchi, a 160, invece il ribasso per chi avrà una franchigia di 500 franchi.

La commissione, come già era avvenuto nella omologa degli Stati, ha accolto male i piani del Consiglio federale, si legge in un comunicato odierno dei Servizi del Parlamento. Con 15 voti contro 7 e 2 astensioni ha deciso di presentare una mozione commissionale che incarica il governo di lasciare gli sconti massimi in tutte le franchigie opzionali al 70% e pertanto di non modificare l'ordinanza in questo punto.

La maggioranza della commissione afferma di non concepire il senso della misura, che indebolisce la responsabilità personale nel sistema dell'assicurazione malattia. La riduzione degli sconti penalizzerebbe infatti quegli assicurati che scegliendo la franchigia più elevata assumono il comportamento più responsabile. Queste persone forniscono tuttavia un significativo contributo di solidarietà nel sistema e permettono di tenere sotto controllo i costi della salute.

Una minoranza, d'accordo con l'intenzione del Consiglio federale, propone invece di respingere la mozione. In futuro dovrebbero essere vantaggiosi per gli assicurati tutti i livelli di franchigia e non soltanto la franchigia di base e quella più elevata.