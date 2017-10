Catalogna: alta tensione fra i Mossos e la polizia spagnola

I Mossos, che avrebbero dovuto sigillare i seggi su ordine della magistratura, si sono limitati a redigere dei verbali, secondo numerose testimonianze; quando sono intervenute con decisione le altre forze dell'ordine - rafforzate a Barcellona da migliaia di effettivi arrivati da tutta la Spagna -, in alcuni casi i Mossos hanno cercato di frapporsi per evitare una mano troppo dura sui votanti ai seggi. Ne sono nate discussioni animate, come ha constatato l'ANSA, o principi di tafferugli visibili in vari video in rete con i Mossos, sempre in minoranza e armati alla leggera, spintonati via da poliziotti e guardie civili in assetto antisommossa.

In una foto molto ritwittata si vede un Mosso piangere sulla spalla di un giovane, mentre secondo l'autore dello scatto alle sue spalle la polizia nazionale carica i votanti.