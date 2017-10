Catalogna: Corte vieta la seduta del parlamento lunedì

In quell'occasione era previsto l'intervento del presidente catalano Carles Puigdemont sul referendum del primo ottobre, che potrebbe portare all'adozione di una dichiarazione di indipendenza.

La consulta di Madrid ha accolto in poche ore il ricorso presentato questa mattina contro la convocazione della riunione dal Partito socialista catalano (Psc), referente in Catalogna del Psoe spagnolo.

Non è chiaro al momento quale sarà la decisione dell'assemblea catalana, nella quale gli indipendentisti hanno la maggioranza assoluta. Assemblea che, in una normativa approvata in settembre, pure bocciata dalla Corte costituzionale di Madrid, ha deciso che se il 'sì' avesse vinto nel referendum sarebbe entrata in vigore una legge di transizione di valore superiore ai pronunciamenti di qualsiasi corte spagnola.