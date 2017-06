Catalogna: Puigdemont convoca referendum 1 ottobre

Ai catalani sarà chiesto, ha detto, se vogliono che la Catalogna sia "uno Stato indipendente sotto forma di Repubblica".

Il premier spagnolo, il conservatore Mariano Rajoy, negli ultimi giorni aveva respinto l''ultima' proposta di trattativa fatta dal presidente catalano. Rajoy ha definito 'illegale' e 'anticostituzionale' il referendum e annunciato che ne impedirà lo svolgimento.

In appoggio alla convocazione del referendum le principali organizzazioni della società civile catalana hanno convocato domenica una grande manifestazione a Barcellona durante la quale il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, ex-giocatore e allenatore del Barcellona, una delle personalità più amate in Catalogna, leggerà un manifesto per il "diritto di votare".