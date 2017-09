Catalogna: Puigdemont, Rajoy è 'guardiano tomba di Franco'

Il presidente catalano, Carles Puigdemont, ieri sera in un comizio per il voto del 1 ottobre ha accusato il governo spagnolo del premier Mariano Rajoy di essere "il guardiano della tomba" del dittatore Francisco Franco.

Puigdemont ha esortato i catalani a votare per l'indipendenza per poter scrivere una costituzione "senza militari franchisti" al fianco. La costituzione spagnola del 1978 invocata da Madrid per dichiarare "illegale" il referendum catalano è stata adottata nella transizione fra dittatura e democrazia.