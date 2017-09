Centrale Leibstadt (AG) ferma sette settimane per revisione

La centrale nucleare di Leibstadt (AG) è stata disattivata oggi per la revisione annuale che dovrebbe durare sette settimane. È in particolare prevista la sostituzione di 76 elementi combustibili su un totale di 648.

Durante la revisione saranno inoltre effettuati lavori di manutenzione ed esaminati diversi macchinari. Anche le barre di combustibile installate all'inizio di quest'anno saranno sottoposte ad una speciale ispezione, indica oggi in una nota la società che gestisce la centrale nucleare.

Durante l'ultima revisione, iniziata nell'agosto di un anno fa, sono stati scoperti segni di ossidazione su 47 elementi combustibili. La centrale è quindi rimasta ferma per sei mesi, fino alla metà di febbraio, per poter sostituire le barre di combustibile danneggiate. La pausa forzata ha provocato costi supplementari per 180 milioni di franchi, avevano fatto sapere i responsabili della centrale.

Durante i lavori annuali di revisione, nella centrale lavorano circa 1600 esperti esterni che vanno ad aggiungersi ai 500 dipendenti fissi, si legge nella nota odierna.

Quello di Leibstadt non è stato l'unico reattore nucleare costretto a una pausa forzata. Il reattore 1 di Beznau, nel comune di Kleindöttingen (AG), è a sua volta "spento" dal marzo 2015, quando nell'ambito di una grande revisione erano emerse "irregolarità" nella struttura primaria di contenimento. Lo scorso mese di agosto sono inoltre venute alla luce delle "incavature" nella placcatura in acciaio del recipiente in pressione. Il gruppo Axpo spera di poter rimettere in funzione il rettore per la fine di ottobre.