CF: abolizione del canone radio-TV, si voterà il 4 marzo

Il popolo sarà chiamato ad esprimersi sull'abolizione del canone radiotelevisivo il 4 marzo prossimo. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, che per quella data ha posto in consultazione anche il nuovo ordinamento finanziario 2021.

L'iniziativa popolare "Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo" è invisa sia al Consiglio federale che al Parlamento. Entrambi raccomandano a popolo e Cantoni di respingere questa modifica costituzionale.

Il testo di legge in votazione, depositato dall'Associazione "No Billag" nel dicembre 2015 con 112'191 firme valide, prevede che la Confederazione non possa riscuotere canoni, né sovvenzionare o gestire emittenti radiofoniche o televisive. Se l'iniziativa venisse accettata, le attuali concessioni con partecipazione al canone verrebbero revocate senza indennizzo.