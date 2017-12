CF: asilo, adottato il Piano settoriale

Il tutto si svolge nel quadro della revisione della legge sull'asilo, chiaramente accolta dal popolo nel giugno 2016, ha ricordato oggi ai media a Berna la consigliera federale Simonetta Sommaruga. Le nuove norme sono volte a velocizzare in modo marcato le procedure in questo ambito.

Stando alle modifiche, la maggior parte delle procedure sarà portata a termine più celermente nei centri della Confederazione. Questa nuova organizzazione agevola il compito dei Cantoni, ma richiede un aumento delle capacità di alloggio dello Stato, che deve trovare ubicazioni adeguate per accogliere i centri federali.

Nel caso di progetti che hanno un impatto notevole sul territorio e sull'ambiente, la nuova legge prevede una procedura settoriale in cui si stabilisce la pianificazione di massima e si coordinano i diversi interessi.

"La decisione presa oggi è importante", ha sottolineato Sommaruga. "Per fare in modo che tutto sia pronto in tempo, era necessario approvare prima il Piano settoriale", ha detto.

Il PSA è stato elaborato nel corso degli ultimi due anni dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in collaborazione con l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Il tutto è stato sottoposto a un'audizione e i pareri sono stati analizzati.

Tredici delle 18 ubicazioni necessarie sono in questo modo già state determinate, mentre per i restanti siti i lavori con Cantoni e Comuni proseguono. "Non si tratta ancora di autorizzazioni di progetti edili concreti", ha però avvertito la ministra. In Ticino è previsto un centro a cavallo dei comuni di Balerna e Novazzano.

Con l'adozione da parte del Consiglio federale, il PSA diventa vincolante per tutte le autorità. Non appena la relativa ordinanza sarà entrata in vigore, il primo gennaio 2018, sarà possibile avviare le procedure d'autorizzazione dei progetti edili concreti per i centri federali d'asilo.