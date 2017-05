CF: credito di 13 milioni per acquisto aerei REGA

Il Dipartimento federale della difesa proporrà un credito d'armamento di 13 milioni di franchi nel quadro del messaggio sull'esercito 2018. La decisione finale spetterà al parlamento.

I due Bombardier CL604 dovrebbero sostituire il Beech 1900D del Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC). Il Beech necessiterebbe investimenti dell'ordine di 2-3 milioni di franchi per modernizzare gli equipaggiamenti elettronici e la cabina. "L'acquisto di due velivoli usati della REGA consentirebbe di vendere il Beech 1900D e di evitare i costi per il mantenimento", precisa un comunicato.

I due velivoli della REGA sono equipaggiati per il trasporto di feriti e consentirebbero di effettuare con maggiore tempestività il rimpatrio e l'evacuazione medica di cittadini svizzeri. Potrebbero inoltre essere utilizzati per appoggiare azioni di aiuto umanitario e il Corpo svizzero per l'aiuto in caso di catastrofe e messi a disposizione della Segreteria di Stato della migrazione per operazioni di rimpatrio. Il vantaggio di avere due velivoli a disposizione è che, in caso di guasti a uno di essi, l'altro sarebbe comunque disponibile e eviterebbe il noleggio di un aereo di sostituzione, aggiunge la nota.

Lo STAC effettua voli a favore dei dipartimenti federali. Svolge impieghi militari come, ad esempio, per le forze aeree nei Balcani. Effettua anche voli di misurazione per swisstopo. Lo STAC gestisce una flotta mista composta di jet commerciali, velivoli a elica ed elicotteri.