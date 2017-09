CF: militare, verso introduzione tassa di esenzione finale

In futuro, chi non avrà ottemperato all'obbligo di prestare l'intero servizio militare o civile, dovrà pagare una tassa d'esenzione finale.

È quanto prevedono le modifiche alla legge sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) approvate oggi dal Consiglio federale, assieme al messaggio diretto al Parlamento.

Inoltre, indica una nota odierna dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), l'assoggettamento a questo balzello in caso di differimento della scuola reclute viene soppresso. Il governo ha anche deciso di mantenere la tassa minima di 400 franchi e di lasciare al 3% del reddito netto l'aliquota per il calcolo della tassa d'esenzione.

Nel suo messaggio, l'esecutivo propone inoltre di estendere dal 19° al 37° anno d'età - attualmente dal 20° al 30° anno di età - l'assoggettamento a questa tassa. In questo lasso di tempo saranno riscosse al massimo 11 annualità.

Come già segnalato, coloro che alla fine del loro obbligo di servizio sono prosciolti nonostante "non abbiano adempiuto l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio viene introdotta una tassa d'esenzione finale". Il governo si attende da questa modifica maggiori entrate di circa 6 milioni di franchi annui. Grazie a questa novità, il Governo si attende che "l'obbligo di prestare l'intero servizio obbligatorio venga maggiormente adempiuto".

Rispetto al progetto inviato in consultazione, il Consiglio federale non vuole più che le autorità possano ritirare o non rinnovare documenti validi (passaporto, carta d'identità) se l'assoggettato non ha pagato la tassa d'esenzione.

"No" anche all'introduzione di un organo indipendente di vigilanza finanziaria che controlli regolarmente se i Cantoni versano alla Confederazione la quota della tassa d'esenzione in modo regolare e nel rispetto della legge.