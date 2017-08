CF: "non necessario" ritiro sistematico passaporto a pedofili

Non è necessario né realizzabile ritirare il passaporto ai cittadini svizzeri condannati per reati di pedofilia. È questa l'opinione del Consiglio federale, che propone di respingere una mozione in tal senso presentata dal consigliere nazionale Fabio Regazzi (PPD/TI).