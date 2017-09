CF: Previdenza 2020, bocciatura positiva per budget confederazione

Nonostante la buona novella, indica una nota odierna del Dipartimento federale delle finanze, il Consiglio federale intende mantenere le misure di risparmio decise e prevede di aumentare soltanto i finanziamenti destinati al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.

Nel preventivo per l'anno prossimo gli sgravi ammontano a 442 milioni (-0,6 % delle uscite). Di conseguenza, "l'eccedenza strutturale aumenta a ben 540 milioni, tenuto conto del credito aggiuntivo chiesto per attenuare la riduzione del tasso d'interesse tecnico presso PUBLICA".

L'esecutivo vuole impiegare questa maggiore eccedenza: per questo chiederà al Parlamento di rinunciare alla prevista riduzione del finanziamento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria e di versare invece l'importo massimo ammesso (+295 milioni).

I rimanenti 245 milioni dovranno invece essere impiegati per ridurre il debito: per i prossimi anni sono infatti previste grandi riforme che peseranno sul bilancio della Confederazione come il Progetto fiscale 2017, una nuova riforma della previdenza per la vecchiaia e l'eliminazione della penalizzazione fiscale dei coniugi.

Il preventivo 2018 della Confederazione, presentato nel giugno scorso dal Consiglio federale, prevedeva una chiusura in pareggio con 71,9 miliardi di franchi (+5,1%) di entrate e uscite pure per 71,9 miliardi (+4,7%).

Il governo aveva spiegato quest'ultimo aumento con gli oneri supplementari - ormai decaduti - dovuti alla riforma della previdenza per la vecchiaia, al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), all'esercito e alle uscite nel settore dell'asilo.