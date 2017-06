CF: procede la gestione integrata delle frontiere

L'attuazione delle 68 misure operative previste nell'ambito della gestione integrata delle frontiere (IBM) è a buon punto: 37 risultavano applicate alla fine del 2016 e le altre sono in via di realizzazione.

È quanto emerge dal rapporto annuale di cui hanno preso atto il Consiglio federale e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP).

"Lo stato dei lavori corrisponde allo scadenzario prestabilito, che prevede la realizzazione del piano di azione a tappe, tra il 2014 e il 2017", precisa un comunicato odierno della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

L'obiettivo della gestione integrata delle frontiere è di contrastare la migrazione illegale, il traffico dei migranti e la criminalità transfrontaliera e al contempo di agevolare gli ingressi legali. Le misure del piano d'azione, lanciato nel 2014, comprendono miglioramenti mirati, ma anche innovazioni.

Lo scorso anno, ad esempio, in collaborazione con i corpi di polizia cantonali e fedpol, l'Istituto svizzero di polizia ha creato una formazione sulla lotta al traffico di migranti per sensibilizzare le autorità competenti, per trasmettere conoscenze specifiche, per illustrare gli aspetti internazionali e per promuovere i contatti reciproci tra i partner.

Condotta sotto l'egida della polizia del Cantone di Zurigo, la formazione è destinata a tutte le autorità, i corpi di polizia, i pubblici ministeri, i corpi delle guardie di confine e gli uffici della migrazione coinvolti nella lotta al traffico di migranti. Il primo corso si è tenuto con successo nel marzo 2017.

Il piano di azione prevede 68 misure operative e strategiche. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, che ne sorveglia l'attuazione, presenta ogni anno al Consiglio federale e alla CDDGP un rapporto sullo stato dei lavori.