CF: sanità, 57 milioni per lotta a AIDS, tubercolosi e malaria

Un contributo di 57 milioni di franchi per lottare contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria. Il Consiglio federale ha deciso oggi di versare questa somma per il periodo 2017-2019 al fondo globale attivo in questo ambito del quale la Svizzera fa parte sin dal 2002.