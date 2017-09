CF: Tribunale federale va rafforzato

In futuro, casi di poco conto non dovrebbero giungere fino al Tribunale federale (TF). La maggiore istanza elvetica dovrebbe invece occuparsi maggiormente di questioni giuridiche d'importanza fondamentale.

È l'opinione del Consiglio federale che oggi ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di redigere un messaggio in tal senso all'attenzione del Parlamento.

Nel corso della sua seduta odierna, il governo ha preso conoscenza dei risultati della consultazione sulla revisione della legge sul Tribunale federale (LTF). Il documento arriva alla conclusione che il TF debba essere rafforzato. Le proposte dell'esecutivo sono state prevalentemente approvate.

Con la modifica della LTF deve essere da un lato limitato il ricorso alla massima istanza giudiziaria, ma dall'altro esteso per questioni importanti.

Limiti sono previsti in particolare per casi non eccessivamente importanti, come multe inferiori ai 5 mila franchi. Restrizioni potrebbero anche essere previste per le naturalizzazioni agevolate o il diritto degli stranieri. In questi casi le istanze inferiori dovrebbero poter decidere definitivamente.

Come detto, i giudici di Losanna dovrebbero invece concentrarsi su questioni giuridiche fondamentali. Il Consiglio federale vuole, per esempio, che siano ammissibili ricorsi anche nelle materie del catalogo delle eccezioni e al di sotto del valore litigioso minimo, se si pone una questione giuridica d'importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente rilevante per altri motivi.

L'esecutivo intende anche mantenere la possibilità di presentare ricorsi sussidiari in materia costituzionale. Durante la consultazione, la proposta di abolire tali ricorsi è stata oggetto di critiche da più fronti.

Chi ritiene di essere stato leso nei suoi diritti costituzionali da una decisione cantonale, potrà continuare a rivolgersi al TF come finora, ma solo se la decisione cantonale riguarda un aspetto sottratto alla giurisdizione del TF o se non raggiunge il valore litigioso minimo.

In questo modo ci si assicura che le decisioni cantonali che riguardano diritti fondamentali non possano essere sottoposte direttamente alla Corte europea dei diritti dell'uomo.