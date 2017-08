Charleston: ostaggi in ristorante, ferito lo chef

L'uomo armato che tiene alcune persone in ostaggio in un ristorante nel centro di Charleston ha ferito lo chef del locale.

Lo ha detto ai media locali uno dei proprietari, John Aquino, confermando che l'uomo armato era un lavapiatti apparentemente arrabbiato con lo chef che ha ferito. Era stato licenziato.

Non è chiaro quali siano le condizioni dell'uomo ferito, ma la polizia ha fatto sapere che è stato trasportato fuori dal locale. Il portavoce della Polizia sul posto, Charles Francis, ha inoltre riferito che l'uomo armato tiene in ostaggio un piccolo gruppo di persone - scrive la Associated Press - e testimoni hanno affermato che alcuni clienti insieme con cameriere e parte del personale addetto alla cucina sono stati lasciati andare. Le autorità stanno tentando una trattativa con l'uomo armato.