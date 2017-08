Charlottsville: timori a Boston di nuovi scontri

Atmosfera tesa a Boston per il timore di possibili scontri in centro tra manifestanti conservatori e loro oppositori, una settimana dopo i tragici eventi di Charlottsville.

Gli organizzatori del "Free Speech rally", in programma nelle prossime ore, hanno preso pubblicamente le distanze dai neo-nazisti, dai suprematisti bianchi e da altri movimenti che hanno fomentato la violenza a Charlottsville, sostenendo che non offriranno una piattaforma al razzismo e all'intolleranza. Ma la lista degli speaker è cambiata più volte negli ultimi giorni e, secondo gli oppositori, include alcune persone legate all'estrema destra.

I contro manifestanti (11 mila hanno annunciato la loro presenza su Facebook, molti sono attivisti del gruppo di sinistra Antifa) sono decisi a non permettere alcuna espressione di intolleranza. Altri eventi analoghi sono in programma in diverse città, tra cui Atlanta, Dallas e New Orleans.