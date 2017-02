Chiaro calo delle vendite di elettrodomestici in Svizzera

In Svizzera nel 2016 vi è stato un chiaro calo delle vendite di elettrodomestici: per quelli di grandi dimensioni la diminuzione è dello 0,5% a 1,53 milioni di esemplari, per quelli di piccola entità del 9,1% rispetto al 2015 a 5,22 milioni di pezzi.