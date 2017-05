Cina: scontro tra autobus e camion, 12 morti

Uno scontro tra un autobus e un camion ha causato in Cina la morte di 12 persone e decine di feriti: in base ai media locali, l'incidente è avvenuto ieri pomeriggio su un'autostrada nazionale nei pressi della città di Yingtan, nella provincia di Jiangxi.

L'autista del camion è stato fermato, dopo l'avvio delle indagini che stanno cercando di far luce sull'episodio. L'autobus, in base alle immagini, risulta distrutto. Tra le cause ipotizzate vi è il superamento della linea di divisione tra le due corsie per ogni senso di marcia, in assenza di spartitraffico centrale.

La scorsa settimana, nella provincia di Shandong, un incendio scoppiato su un autobus in una galleria ha ucciso l'autista e 11 bambini, di cui 10 di nazionalità sudcoreana.