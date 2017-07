Cinese Xiaomi compra brevetti Nokia, guarda a Occidente

L'intesa con Nokia, che riguarda anche le licenze d'uso per entrambe le compagnie di brevetti su standard cellulari, arriva in un momento di difficoltà per Xiaomi, un tempo considerata l'astro nascente della telefonia mobile.

La società, soprannominata la "Apple della Cina" per via della somiglianza dei suoi smartphone con gli iPhone, nel 2014 aveva infatti raggiunto in breve tempo il terzo posto nella classifica mondiale di costruttori di smartphone, una posizione che negli ultimi anni ha però perso, superata da altre aziende cinesi come Huawei, Oppo e Lenovo.

Guardando a un'espansione in Europa e in Usa, Xiaomi aveva nominato vicepresidente Hugo Barra, ex manager di Google. La sua uscita dall'azienda cinese, nel gennaio scorso, ha però rallentato la marcia in Occidente. Attualmente, riporta Bloomberg, Xiaomi punta anche a riconquistare terreno in patria radicandosi sul territorio con mille negozi da inaugurare entro il 2019.