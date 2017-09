Circa 20 navi russe nel Baltico per esercitazioni 'Zapad'

"Le navi della flotta baltica hanno costituito diversi gruppi tattici e sono ora in attesa di svolgere i loro compiti - manovre anti-sottomarino, difesa anti-aerea e contromisure per le mine - nonché eseguire test missilistici e di artiglieria contro diversi obiettivi, marini e aerei", ha dichiarato il portavoce della Flotta Baltica Roman Martov.

Zapad 2017 - esercitazione congiunta con la Bielorussia - è scattata il 14 settembre e dovrà terminare il 20 settembre. Le forze armate dei due Paesi utilizzano aree di addestramento sia in Bielorussia che in Russia (in particolare nelle regioni di Kaliningrad, di Leningrado (dove sorge San Pietroburgo) e di Pskov).

Quasi 13 mila militari sono impegnati nelle esercitazioni, di cui circa 3 mila partecipano a manovre in territorio bielorusso, ha detto il ministro della Difesa russo.