Cisgiordania: auto diretta contro i passanti, nessuna vittima

La radio dei coloni, Canale 7, aggiunge che l'autista palestinese è stato ''neutralizzato'' da soldati e che non ci sono vittime israeliane.

Forte tensione anche nella Città Vecchia di Gerusalemme dove decine di fedeli musulmani - contrari alla dislocazione di metal detector agli accessi della Spianata delle Moschee - si sono scontrati con la polizia. Sul posto, secondo fonti locali, si sono alcuni feriti e contusi. Fra questi ultimi ci sarebbe - secondo l'agenzia di stampa palestinese Maan - anche il parlamentare Mustafa Barghouti.

Al Fatah ha indetto per mercoledì in Cisgiordania una ''giornata di collera'' in protesta con le nuove misure di sicurezza adottate da Israele in seguito all'attentato avvenuto venerdì nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme.