Città: i centri non vengono risarciti a sufficienza

Gli abitanti di Ginevra sono quelli che devono sborsare di più, ha reso noto oggi la Conferenza dei direttori di finanza delle città tramite un comunicato. I ginevrini spendono annualmente 1200 franchi a testa per gli abitanti delle agglomerazioni, del resto del cantone o di altre parti della Svizzera.

Se la cavano meglio i cittadini di Losanna, con 480 franchi a testa, e quelli di Lucerna, con 300 franchi. A Berna l'importo scende a 150 franchi e in realtà più piccole come Bienne (BE) o Gossau (SG) si parla di 70 franchi.

Lo studio - che ha preso in considerazione le realtà di Berna, Bienne, Ginevra, Gossau, Kloten (ZH), Losanna, Lucerna, Soletta e San Gallo - ha calcolato anche gli aspetti positivi dello sfruttamento delle prestazioni, come il guadagno di immagine, l'utilizzo del centro città e altri introiti economici.

I costi che si accollano i centri urbani variano per diverse ragioni. In alcuni casi ad esempio la sicurezza è garantita dalla polizia cantonale, mentre in altri da forze dell'ordine cittadine. Le città hanno anche il problema di essere dei poli d'attrazione, che devono fare i conti con una quota alta di disoccupati, poveri, anziani e stranieri.

Molto dipende poi dagli accordi esistenti a livello cantonale sulla compensazione dei costi. A Berna il Cantone verifica periodicamente la situazione e se necessario adegua gli importi.

Non bisogna in ogni caso guardare solo i lati negativi. Franziska Bitzi Staub, direttrice delle finanze della città di Lucerna, citata nella nota, sottolinea che le prestazioni municipali sono anche preziose da un punto di vista economico e contributivo, oltre che per l'attrattiva e per la qualità di vita nel centro. Lucerna considera soprattutto come un piacere il fatto di disporre, ad esempio, di un'offerta culturale interessante e viva.