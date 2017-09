Clariant conferma intenzione fusione con Huntsman

Nelle prossime settimane verrà informato sullo stato del progetto, che costituisce la migliore opzione per creare valore aggiunto per tutte le parti coinvolte, ha informato il consiglio di amministrazione di Clariant in un comunicato di ieri sera. Non vi è alcuna intenzione di deviare dall'accordo, viene precisato.

La lettera pubblicata ieri da White Tale, un gruppo composto dall'impresa famigliare produttrice di materiali edili Standard Industries e l'investitore americano Corvex, non contiene alcuna nuova esigenza che non era già stata menzionata in passato. In particolare, non propone alcuna alternativa concreta per creare del valore aggiunto, afferma Clariant.

Secondo il gruppo basilese, dall'annuncio della fusione, una grande maggioranza di azionisti si sono pronunciati a favore dell'operazione. Quest'ultimo intende mantenere un dialogo costruttivo con tutti gli azionisti.

Ieri, White Tale aveva anche annunciato di aver ampliato la sua partecipazione in Clariant dal 10 al 15,1%, diventando il principale azionista del gruppo renano.