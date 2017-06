Clima: sindaci Pittsburgh e Parigi, uniti su accordo

I sindaci di Pittsburgh e di Parigi insieme, "uniti come non mai" nella lotta a difesa dell'accordo sul clima di Parigi.

Il primo cittadino della città americana Bill Peduto, e la prima cittadina di Parigi Anne Hidalgo dichiarano il loro annuncio comune in un editoriale a quattro mani sul New York Times.

L'obiettivo è sconfessare il presidente Donald Trump che, nell'annunciare l'uscita dall'accordo di Parigi, ha detto: "Sono stato eletto dai cittadini di Pittsburgh, non da Parigi". Un'affermazione che ha messo in contrapposizione le due città. Ma i sindaci non ci stanno.

"Anche se separati da un oceano e dalla lingua, condividiamo il desiderio di fare quello che è meglio per i nostri cittadini e per il pianeta. Questo vuol dire mettere da parte la politica campanilistica e aprirsi alla sfida globale del combattere il cambiamento climatico. Facendolo possiamo creare un mondo più pulito e salutare per gli abitanti di Pittsburgh, i parigini e chiunque altro al mondo", affermano Peduto e Hidalgo.

"Come sindaco di Pittsburgh sono stato eletto per rappresentare i suoi cittadini, non quelli di Parigi. Come sindaco di Parigi sono stata eletta per rappresentare i cittadini di Parigi, non di Pittsburgh. Ma l'unico modo per fare la cosa giusta per i cittadini di entrambe le città è rispettare l'accordo sul clima".