CN: disoccupazione parziale, non serve occupazione provvisoria

In caso di disoccupazione parziale, il lavoratore non dovrà più essere obbligato a cercare un impiego provvisorio. Dopo gli Stati, il Nazionale ha adottato oggi senza opposizioni una mozione in tal senso di Beat Vonlanthen (PPD/FR).

Si tratta in realtà di una decisione formale, poiché nella prassi la disposizione non veniva applicata.

Il Consiglio federale è chiamato a presentare un progetto di modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. Il testo chiede anche di accelerare l'attivazione di sportelli informatici per facilitare il lavoro delle imprese

La norma che le Camere vogliono eliminare non viene applicata poiché prendere in considerazione un impiego provvisorio è complesso e costoso. Inoltre, questo tipo di attività non permette di aumentare il tempo di lavoro in caso di necessità.