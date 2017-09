CN: Fricker (Verdi) paragona maiali a ebrei deportati ad Auschwitz

Il trasporto in massa di maiali come la deportazione degli ebrei ad Auschwitz. L'incauto paragone è stato avanzato durante il dibattimento odierno al Consiglio nazionale sull'iniziativa popolare "Per alimenti equi" dal parlamentare argoviese Jonas Fricker (Verdi).