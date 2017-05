CN: metalli pesanti, "ok" a modifiche protocollo Onu

Dopo gli Stati, oggi anche il Consiglio nazionale ha approvato, all'unanimità, la revisione di un protocollo dell'Onu in questo senso. Il dossier è pronto per le votazioni finali.

Il protocollo della Commissione economica delle Nazioni unite alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza è stato adeguato nel 2012. Le modifiche riguardano ad esempio inceneritori di rifiuti urbani, impianti a combustione industriali, acciaierie e cementifici.

Le installazioni svizzere soddisfano già le nuove esigenze. Gli obiettivi dell'accordo non hanno pertanto ripercussioni sull'economia. Inoltre, gli emendamenti non comporteranno oneri finanziari o di personale supplementari né per la Confederazione né per i Cantoni, ha spiegato a nome della commissione Pierre-André Page (UDC/FR).