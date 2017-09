CN: prezzi riviste estere rimangono alti, per ora

I prezzi delle riviste estere importate continueranno per il momento ad essere elevati. Il Consiglio nazionale ha infatti bocciato con 108 voti a 82 un'iniziativa parlamentare di Dominique de Buman (PPD/FR).

Il friburghese proponeva di modificare la legge sui cartelli per consentire alla Commissione della concorrenza (Comco) di vietare i prezzi abusivi. Per la maggioranza la soluzione proposta è tuttavia errata dal profilo formale, poco efficace e difficilmente applicabile visto che i prezzi sono stabiliti dagli editori situati all'estero.

Per questi motivi, la Camera del popolo preferisce agire tramite una mozione - non ancora trattata dal Parlamento - che chiede al Consiglio federale di trovare, d'intesa con il Sorvegliante dei prezzi e la Comco, una soluzione poco burocratica ed efficace per lottare contro le differenze sproporzionate tra i prezzi delle riviste svizzere ed estere.