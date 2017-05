CN: raggiungibilità uffici postali, tenere conto delle regioni

Frenare la chiusura degli uffici postali migliorando i criteri di misurazione della raggiungibilità imposti all'azienda. Il Consiglio nazionale ha accolto oggi, contro il parere del governo, una mozione in questo senso della sua commissione preparatoria.

Approvate anche altre due proposte, una per rafforzare la concorrenza e l'altra per aumentare la vigilanza da parte dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

Secondo la maggioranza del plenum, i criteri di misurazione della raggiungibilità - in base ai quali il 90% della popolazione deve poter accedere a uffici o agenzie nell'arco di 20 minuti - devono essere stabiliti a livello regionale e non più facendo capo a una media nazionale. Devono inoltre valere anche per le prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti.