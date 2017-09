CN: senza contare stranieri, +3 seggi a BE, +1 a testa FR, SO e AR

Se i seggi in Consiglio nazionale fossero ripartiti unicamente in funzione della popolazione svizzera residente, tralasciando gli stranieri, il cantone di Berna avrebbe diritto a tre seggi in più e Friburgo, Soletta e Appenzello Esterno uno in più ciascuno.