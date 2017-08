Coira: brucia cantina in palazzo di 18 piani, molti sfollati

Ieri sera a Coira una parte degli abitanti di un palazzo di 18 piani sono stati sfollati a causa di un principio di incendio in una cantina ricavata nel secondo piano sotto terra, accanto ai rifugi.

Un inquilino ha lanciato l'allarme poco prima delle 20.00 e i 31 pompieri del corpo cittadino intervenuti sul posto hanno rapidamente domato le fiamme, indica una nota odierna della polizia cantonale.

Il sinistro, le cui cause non sono ancora state chiarite, non ha provocato feriti. I danni all'edificio, situato circa mezzo chilometro a nord della stazione, ammontano a varie decine di migliaia di franchi. Le persone allontanate dai loro alloggi hanno potuto rapidamente farvi ritorno.