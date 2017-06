Colombia, tre uomini in matrimonio

I tre convivono da quattro anni e ora, dopo il via libera notarile, hanno dato vita a "una relazione economica basata su un rapporto" che hanno definito di 'trieja', termine estrapolato dalla parola 'pareja' (coppia in spagnolo, ndr.).

"Si tratta di una unione molto diversa da quella di un matrimonio, visto che in questo caso c'è stata solo una dichiarazione di volontà delle tre parti", hanno puntualizzato alla stampa colombiana fonti dell'ufficio notarile di Medellin.

Da triangolo sentimentale il rapporto è comunque diventato "una famiglia poliamorosa", ha sottolineato Victor Hugo Prada, che insieme a Manuel Bermudez e a John Rodriguez hanno dato vita alla relazione.

Prada ha d'altra parte ricordato che Manuel e John erano sposati da tempo quando lui "fece la proposta" per l'unione a tre "in un teatro nel 2012".

"La curiosa formula matrimoniale è protetta legalmente e doveva essere integrata da quattro componenti", precisano i media locali, sottolineando che qualche anno fa un quarto ragazzo, Esneider Zabala, è deceduto per un cancro.

"In realtà, nel 2012 eravamo in quattro. In altre parole, ha precisato Alejandro al settimanale La Semana, io avevo tre mariti".