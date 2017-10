Comitato interpartitico contro iniziativa anti burqa

Un comitato interpartitico è stato creato per lottare contro l'iniziativa anti burqa, formalmente riuscita. Questo comitato, che conta sette membri, è stato formato dal consigliere agli Stati Andrea Caroni (PLR/AR).

Oltre a lui vi sono tra gli altri anche il consigliere agli Stati Hans Stöckli (PS/BE) e i consiglieri nazionali Barbara Schmid-Federer (PPD/ZH) e Claudio Zanetti (UDC/ZH). Andrea Caroni si oppone a questa iniziativa "per convinzione liberale", afferma in un'intervista pubblicata oggi da Le Temps. "Lo Stato non deve legiferare sui vestiti dei cittadini".

A suo avviso, questa legge non risolve i problemi che pretende di combattere. Non farebbe che generare burocrazia e limitare la libertà e la sfera privata degli individui. "Gli iniziativisti stanno al gioco degli estremisti: come loro, cercano di creare tensioni attraverso dei simboli", denuncia il liberale-radicale.