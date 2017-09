Commercio estero, salgono import ed export

L'import è cresciuto del 6,5% in termini reali e del 9,9% in termini nominali, ha fatto sapere stamane l'Amministrazione federale delle dogane, mentre l'export è salito rispettivamente del 6,1% e del 3,9%, a 16,3 miliardi di franchi. Le vendite all'estero sono aumentate in particolare in direzione delle Cina.