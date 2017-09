Como: maxi frode fiscale, società operative anche estero

Diciassette le ordinanze di custodia cautelare (di cui 8 in carcere) e 25 le perquisizioni.

Secondo gli investigatori l'associazione per delinquere internazionale era operativa anche in Svizzera, Spagna, Austria, Slovacchia e Malta e le transazioni riguardavano materiale elettrico e prodotti per l'elettronica, ma anche oggetti di cartoleria, casalinghi, pneumatici e materiale sanitario.

La Procura di Como ha individuato sette società "cartiere" con sede a Salerno, Qualiano (Napoli), Roma e Nocera Inferiore (Salerno), che sarebbero state utilizzate per realizzare le frodi fiscali. Numerosi i reati fiscali che sono stati accertarti, come l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o l'acquisto di merce, alle volte di basso valore, da aziende di paesi Ue, con transazioni che consentivano di ridurre o neutralizzare le imposte.

In alcune casi, secondo le indagini, la destinazione finale erano società della grande distribuzione, con sede a Milano, Monza, Roma, Campagnola Cremasca, Ravenna e Scandicci, consapevoli del valore fittizio attribuito alla merce.