Compagnia aerea "flat rate" americana lancia rotta Zurigo-Londra

In un primo momento si potrà raggiungere Londra; altre destinazioni seguiranno.

La rotta "business" Zurigo-Londra Luton verrà proposta inizialmente tre volte a settimana, spiega il responsabile per l'Europa Simon Talling-Smith in un'intervista alla "Handelszeitung" in edicola domani.

A bordo dei piccoli jet, che partiranno dal terminal per i velivoli privati, avranno posto al massimo otto persone. Dopo Londra-Cannes e Londra-Ibiza si tratta del terzo collegamento nel Vecchio continente.

Fondata nel 2013 in California, Surf Air funziona come compagnia aerea per membri: il cliente paga una tassa mensile di 3'950 franchi più una d'iscrizione di 1'300 franchi. Negli USA il vettore conta 4'000 membri e 17 rotte.

Per la rotta Zurigo-Londra Talling-Smith vuole conquistare in un primo momento 30 clienti. "Più ne abbiamo, più voli proponiamo", afferma il manager. Nei prossimi 6-12 mesi da Zurigo verranno introdotti collegamenti per Monaco di Baviera, Lussemburgo, Milano e Cannes.