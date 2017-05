Condizioni di lavoro si sono degradate in Svizzera, SECO

Si sono degradate negli ultimi anni in Svizzera le condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda il margine d'azione dei dipendenti e lo stress fisico.

È quanto emerge da un'indagine internazionale alla quale ha preso parte nel 2015 la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), a dieci anni da una prima partecipazione. La situazione generale resta tuttavia migliore rispetto alla media europea.

Dallo studio - realizzato in collaborazione con la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) - emerge per esempio che è diminuita la possibilità di determinare i propri ritmi di lavoro o il modo di procedere nello svolgimento dei compiti. In questo ambito la Svizzera è ormai in linea con la media europea.

In crescita inoltre l'incidenza di molti fattori di stress fisico, come il rumore forte, le vibrazioni, una postura dolorosa o movimenti ripetitivi, ciò che avvicinano anche in questo caso la Confederazione agli altri Stati europei.

Più in generale comunque la percentuale di dipendenti che definisce il proprio stato di salute generale buono o ottimo resta maggiore in Svizzera (89%) rispetto all'estero (80%), precisa la SECO. Il giudizio è positivo anche per quanto riguarda le condizioni di lavoro (88%).

Coloro che dichiarano di essere esposti a rischi per la salute o la sicurezza sul lavoro si attestano al 15% (Europa: 24%), un dato analogo a quello di coloro che parlano di effetti negativi del lavoro sulla propria salute (Europa: 27 %).