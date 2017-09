Consegnato a Ralph Fiennes il passaporto serbo

"Noi serbi siamo felici perché lei ora non è solo un nostro amico ma anche un connazionale", ha detto Vucic. "Benvenuto in Serbia, da ora in poi lei verrà qui come a casa sua e non più da ospite", ha aggiunto il presidente.

Fiennes, ringraziando, si è mostrato felice del nuovo passaporto. "Mai avrei pensato di diventare un cittadino serbo. Grazie per aver accettato un inglese nel vostro Paese. Sono onorato", ha detto il regista leggendo un appunto in serbo.

Nei giorni scorsi la premier Ana Brnabic aveva firmato il decreto di conferimento della cittadinanza serba a Fiennes, molto apprezzato nel Paese balcanico e che sta girando a Belgrado un film sulla star del balletto Rudolf Nureyev. Nel 2010 il regista aveva girato in Serbia il suo film 'Coriolanus', e alla fine del giugno scorso era stato tra gli ospiti invitati a Belgrado alla cerimonia solenne per l'insediamento di Aleksandar Vucic alla presidenza.